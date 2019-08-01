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Dino "Hedef 10" sloganıyla yuvada

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Dino "Hedef 10" sloganıyla yuvada
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"Hedef 10" sloganıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mağusa Türk Gücü, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı yeşillilerin geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük payı bulunan Dinopeter, yeni sezonda da takımın kadrosunda yer alacak.

Bir süredir Türkiye Birinci Lig ekiplerinden Adanaspor'da denenen Dinopeter, bu takımla anlaşamayınca Mağusa Türk Gücü yönetimi devreye girdi.

Yöneticiler Kemal Mahirel ike Çağrı Aktuğ, Adanaspor'un, Bolu'daki kampını ziyaret ederek Dinopeter'i gece adaya getirdiler.

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