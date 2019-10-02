 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
1 0
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
134 0
 
Saman taşır gibi hurda taşıyor
Saman taşır gibi hurda taşıyor
76 0
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
57 0
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
54 0
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
88 0
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
32 0
banner82

Dinarlı: Üst sıraları zorlayacağız

banner27

Yılmazköy başkanı Necip Dinarlı, üst lig tecrübesi olan futbolcularla kendi kaynaklarından yetişen futbolcuları harmanlayıp, üst sıraları zorlayacaklarını açıkladı

Dinarlı: Üst sıraları zorlayacağız
banner267

BTM Birinci Lig kulüplerinden Yılmazköy, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, başkan Necip Dinarlı, kulübün hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Necip Dinarlı’nın açıklamaları şöyle:

“Yılmazköy kulübü olarak altyapımızı geliştirmeyi hedefledik. Bunun için de U12, U15 ve U17 takımlarımızı kurup, sahamızı çimlendirmeyi hedefledik. Bunları da camiamızla hep birlikte başardık. Yardımı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

A takımımızın hedefi ise 26 Ekim’de başlayacak olan BTM 1. Ligini üst sıralarda tamamlamaktır. Bu bağlamda takımı tecrübeli teknik adamlar Murat Ecersoy ve Buğra Mercan’a teslim ettik.

Transfer ettiğimiz üst lig tecrübesi olan futbolcularla kendi öz kaynaklarımızdan yetişen futbolcuları harmanlayıp amaçladığımız üst sıraları zorlayacağız. Köyümüz bunu hak ediyor. Yeni sezonun sakatsızlık geçmesini temenni ederken tüm takımlara da başarılar dilerim.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.