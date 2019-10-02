Dinarlı: Üst sıraları zorlayacağız

Yılmazköy başkanı Necip Dinarlı, üst lig tecrübesi olan futbolcularla kendi kaynaklarından yetişen futbolcuları harmanlayıp, üst sıraları zorlayacaklarını açıkladı

BTM Birinci Lig kulüplerinden Yılmazköy, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, başkan Necip Dinarlı, kulübün hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Necip Dinarlı’nın açıklamaları şöyle:

“Yılmazköy kulübü olarak altyapımızı geliştirmeyi hedefledik. Bunun için de U12, U15 ve U17 takımlarımızı kurup, sahamızı çimlendirmeyi hedefledik. Bunları da camiamızla hep birlikte başardık. Yardımı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

A takımımızın hedefi ise 26 Ekim’de başlayacak olan BTM 1. Ligini üst sıralarda tamamlamaktır. Bu bağlamda takımı tecrübeli teknik adamlar Murat Ecersoy ve Buğra Mercan’a teslim ettik.

Transfer ettiğimiz üst lig tecrübesi olan futbolcularla kendi öz kaynaklarımızdan yetişen futbolcuları harmanlayıp amaçladığımız üst sıraları zorlayacağız. Köyümüz bunu hak ediyor. Yeni sezonun sakatsızlık geçmesini temenni ederken tüm takımlara da başarılar dilerim.