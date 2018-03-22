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Dilekkaya, Tarazi’ye emanet

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Dilekkaya’da Ömer Dilekkaya başkanlığındaki yönetim kurulu takımın başına tecrübeli antrenör Hişam Tarazi getirdi

Dilekkaya, Tarazi’ye emanet
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İsa TABAK

BTM 2. Ligi 4. Grup’ta Yeniceköy, Düzova, Haspolat ve Balıkesir ile mücadele edecek olan Dilekkaya’da Ömer Dilekkaya başkanlığındaki yönetim kurulu takımın başına Hişam Tarazi’yi getirdi.

Geçmiş yıllarda da Dilekkaya’yı çalıştıran yılların deneyimli teknik adamı Hişam Tarazi, yönetiminde sezona girecek olan sarı kırmızılılar grupta şampiyonluk mücadelesi verecek. Geçen sezondan hazır bir kadrosu bulunan ve nokta takviyeler yapacak olan Dilekkaya’da kaleci antrenörlüğü görevini ise Savaş Kalfaoğlu yapacak.

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