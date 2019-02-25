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Dilekkaya antrenörünü buldu

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Dilekkaya antrenörünü buldu
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BTM İkinci Lig ekiplerinden Dilekkaya’da yeni sezon hazırlıkları başlarken, Kaan Sakallızade başkanlığındaki yönetim kurulu takımı çalıştıracak olan teknik adamı da belirledi.

Dilekkaya’yı yeni sezona Murat Ecersoy hazırlayacak. Birçok takımda antrenör futbolcu olarak görev yapmış olan Murat Ecersoy, Dilekkaya’da sadece antrenörlük görevi yapacak.

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi için başvuru süresi devam ediyor. Lige katılacak olan kulüpler için son başvuru süresi 4 Mart Pazartesi, 2 bin 500 TL ise katılım ücreti olarak açıklanmıştı. 

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