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Dilekkaya Akademide bilimsel uygulama

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Dilekkaya Akademi ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliği ile geçtiğimiz günlerde 8-12 yaşarası futbolcuların fiziksel uygunluk değerlendirmeleri yapıldı

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Dilekkaya Akademide bilimsel uygulama
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Dilekkaya Spor Kulübü, Dilekkaya Akademi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliği ile geçtiğimiz günlerde 8-12 yaşarası futbolcuların fiziksel uygunluk değerlendirmeleri  yapıldı.

Çalışmanın birinci tabında;

Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından; çocukların antropometrik ölçümleri

gerçekleştirildi . Bu ölçümler arasında; boy ve oturma yüksekliği stadiometre , bel ve kalça

ölçümleri ise mezura ile alınmıştır. Vücut kompozisyon analizi dijital tartı ile saptandı. Bunun

yanında çocukların vücut yağ yüzdeleri deri kıvrım kalınlıkları (kaliper kullanılarak) alınarak

değerlendirildi

Fizik Tedavi ve Rehabilitisyon Bölümü ve Spor Bilimleri Bölümü tarafından; Esneklik (otur uzan testi), Patlayıcı kuvvet (Kollar salınımda dikey sıçrama ve tek/çift ayak öne sıçrama testi), Sürat (10 m ve 20 m sprint testi), Denge (Flamingo denge testi), Çeviklik (Proagility test) ve Spora özgü beceri (Mor-Christian beceri testi) değerlendirmeleri yapılarak çocukların Fiziksel ve Motorik özellikleri saptandı.

Çalışmanın daha sonraki aşamalarında, çocukların beslenme durumları saptanarak gerekli

değerlendirmeler yapıldıktan sonra beslenme ve spor eğitimleri verilecektir. Çalışma belli

aralıklarla değerlendirmeler yapılarak devam edecek.

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