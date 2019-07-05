Dilekkaya Akademide bilimsel uygulama

Dilekkaya Spor Kulübü, Dilekkaya Akademi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliği ile geçtiğimiz günlerde 8-12 yaşarası futbolcuların fiziksel uygunluk değerlendirmeleri yapıldı.
Çalışmanın birinci tabında;
Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından; çocukların antropometrik ölçümleri
gerçekleştirildi . Bu ölçümler arasında; boy ve oturma yüksekliği stadiometre , bel ve kalça
ölçümleri ise mezura ile alınmıştır. Vücut kompozisyon analizi dijital tartı ile saptandı. Bunun
yanında çocukların vücut yağ yüzdeleri deri kıvrım kalınlıkları (kaliper kullanılarak) alınarak
değerlendirildi
Fizik Tedavi ve Rehabilitisyon Bölümü ve Spor Bilimleri Bölümü tarafından; Esneklik (otur uzan testi), Patlayıcı kuvvet (Kollar salınımda dikey sıçrama ve tek/çift ayak öne sıçrama testi), Sürat (10 m ve 20 m sprint testi), Denge (Flamingo denge testi), Çeviklik (Proagility test) ve Spora özgü beceri (Mor-Christian beceri testi) değerlendirmeleri yapılarak çocukların Fiziksel ve Motorik özellikleri saptandı.
Çalışmanın daha sonraki aşamalarında, çocukların beslenme durumları saptanarak gerekli
değerlendirmeler yapıldıktan sonra beslenme ve spor eğitimleri verilecektir. Çalışma belli
aralıklarla değerlendirmeler yapılarak devam edecek.