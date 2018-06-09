banner107
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
66 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
65 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
41 0
Yas tutmanın en acı verici geleneği
Yas tutmanın en acı verici geleneği
109 0
Nissan LEAF üstünü açtı
Nissan LEAF üstünü açtı
24 0
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
20 0
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
525 0
160 0
banner82
banner147

Dilekkaya Akademi faaliyette

banner27

Dilekkaya Akademi faaliyette
banner137

BTM İkinci Lig kulüplerinden Dilekkaya’da alt yapıdan futbolcu yetiştirmek için Dilekkaya Akademi adı altında alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Tam bir futbol aşığı olan ve yıllarını futbola adayan, oğluları ile birlikte Dilekkaya forması giyen, Mustafa Karacaoğlu’nun antrenörlüğünü yaptığı Dilekkaya Akademi futbolcuları, Dilekkaya’daki halı sahada antrenmanlarını yapıyor. Son sezonu Gençlik Gücü’nde tamamlayan Hakan Karacaoğlu’nun babası olan Mustafa Karacaoğlu, Dilekkaya takımına futbolcu yetiştirmeyi hedefliyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.