Dilekkaya Akademi faaliyette

BTM İkinci Lig kulüplerinden Dilekkaya’da alt yapıdan futbolcu yetiştirmek için Dilekkaya Akademi adı altında alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Tam bir futbol aşığı olan ve yıllarını futbola adayan, oğluları ile birlikte Dilekkaya forması giyen, Mustafa Karacaoğlu’nun antrenörlüğünü yaptığı Dilekkaya Akademi futbolcuları, Dilekkaya’daki halı sahada antrenmanlarını yapıyor. Son sezonu Gençlik Gücü’nde tamamlayan Hakan Karacaoğlu’nun babası olan Mustafa Karacaoğlu, Dilekkaya takımına futbolcu yetiştirmeyi hedefliyor.