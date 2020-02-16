Dikmen’in inadı

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta play off finali oynamayı hedefleyen Dikmen Gücü, aynı hedefteki Yılmazköy’ü deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek iddiasını sürdürdü.

Mustafa Üçöz Stadında Ferhat Tuna'nın yönettiği maçtan rahat galibiyetle ayrılırken, goller Ahmet, Ardahan Orbay ve Orçun Çorba’dan geldi. Dikmen Gücü, aldığı 3 puanla 22 puana yükselip, dördüncü sıraya yükseldi. Ağır bir darbe alan Yılmazköy’ün play off şansı azaldı.Yılmazköy’de Arda Özkan maç sonunda kırmızı kart gördü.