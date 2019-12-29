Dikmen yine kazandı

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig Beyaz Grup'ta kural hatası sebebiyle tekrar edilen Tatlısu - Dikmen Gücü maçı dün oynandı. Tatlısu ile Dikmen Gücü arasında oynanan ikinci maçı da ilk maçta olduğu gibi Dikmen Gücü kazandı.

Dr. Ali Özsoy Stadı'nda oynanan ve Ömer Doğru'nun yönettiği maçta Dikmen'in golleri Oytun ve Mehmet kanattan gelirken, Tatlısu'nun tek golünü penaltıdan Bahri attı. 9 sarı kartın çıktığı maçta Tatlısu'dan Umut kırmızı kart gördü. Dikmen devreyi 14 puanla üçüncü tamamlarken, Tatlısu 12 puanla dördüncü sırayı aldı.