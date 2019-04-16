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Dikmen stoperini buldu

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Dikmen stoperini buldu
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BTM İkinci Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Dikmen, yeni sezona Mustafa Kemal Özçığ (Brodo) yönetiminde yeni sezona hazırlanırken transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor.

Gruptan, play off grubuna çıkmak isteyen Dikmen, BTM Birinci Lig play off finali oynayan Karaoğlanoğlu'nun stoperi Mehmet Korkmaz'ı kadrosuna kattı. Mehmet Korkmaz, Dikmen’in hedefine katkı koymaya çalışacak.

İlk haftayı Serhatköy deplasmanında geçirecek olan Dikmen, BTM İkinci Lig 2. Grupta, Alayköy, Dağyolu, Pınarbaşı, Serhatköy ve Gayretköy ile mücadele edecek.
 

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