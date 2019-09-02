Dikmen kanatlanacak

Dikmen, K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Ligde birçok takımın formasını başarıyla giyen tecrübeli stoper Mehmet Kanat ile anlaştı

BTM Birinci Ligi yeni takımı Dikmen'de transfer harekatı devam ediyor. Dikmen, Murat Gertik'ten sonra bir deneyimli yıldızı daha kadrosuna kattı.

Dikmen, K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Ligde birçok takımın formasını başarıyla giyen tecrübeli stoper Mehmet Kanat ile de anlaşıp, kadrosunu güçlendirdi.

Özellikle son sezonlarda forma giydiği K-PET Birinci Lig takımlarının, Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Mehmet Kanat, son olarak Yalova forması giymişti. Mehmet Kanat, Yalova ile de geçtiğimiz sezon play-off oynamayı başarmıştı.

Mehmet Kanat, daha önce gazetemize yaptığı açıklamada çalışma şartlarından dolayı BTM Birinci Lig takımlarına transfer olmak istediğini söylemişti.