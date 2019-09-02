Dikmen kanatlanacak

BTM Birinci Ligi yeni takımı Dikmen'de transfer harekatı devam ediyor. Dikmen, Murat Gertik'ten sonra bir deneyimli yıldızı daha kadrosuna kattı.
Dikmen, K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Ligde birçok takımın formasını başarıyla giyen tecrübeli stoper Mehmet Kanat ile de anlaşıp, kadrosunu güçlendirdi.
Özellikle son sezonlarda forma giydiği K-PET Birinci Lig takımlarının, Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Mehmet Kanat, son olarak Yalova forması giymişti. Mehmet Kanat, Yalova ile de geçtiğimiz sezon play-off oynamayı başarmıştı.
Mehmet Kanat, daha önce gazetemize yaptığı açıklamada çalışma şartlarından dolayı BTM Birinci Lig takımlarına transfer olmak istediğini söylemişti.