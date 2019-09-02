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Dikmen kanatlanacak

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Dikmen, K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Ligde birçok takımın formasını başarıyla giyen tecrübeli stoper Mehmet Kanat ile anlaştı

Dikmen kanatlanacak
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BTM Birinci Ligi yeni takımı Dikmen'de transfer harekatı devam ediyor. Dikmen, Murat Gertik'ten sonra bir deneyimli yıldızı daha kadrosuna kattı.

Dikmen, K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Ligde birçok takımın formasını başarıyla giyen tecrübeli stoper Mehmet Kanat ile de anlaşıp, kadrosunu güçlendirdi.

Özellikle son sezonlarda forma giydiği K-PET Birinci Lig takımlarının, Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Mehmet Kanat, son olarak Yalova forması giymişti. Mehmet Kanat, Yalova ile de geçtiğimiz sezon play-off oynamayı başarmıştı.

Mehmet Kanat, daha önce gazetemize yaptığı açıklamada çalışma şartlarından dolayı BTM Birinci Lig takımlarına transfer olmak istediğini söylemişti.

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