Dikmen'in gücü yıldırır

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta oynanan önemli maçta, aralarında özel bir rekabet bulunan Dikmen Gücü ile lider Yılmazköy, Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadında karşılaştılar.

Ferhat Tuna'nın yönettiği maç çekişmeli geçerken, Dikmen Gücü ile Yılmazköy ilk devrede gole ulaşamadılar.

İkinci devrede de uzun süre gol sesi çıkmazken, Dikmen Gücü son dakikada penaltı vuruşu kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan Murat Gertik takımını 1-0 öne geçirirken, maç da bu skorla sona erdi. Dikmen Gücü aldığı 3 puanla, 2 maçı eksik olarak puanını 8'e çıkarırken, lider Yılmazköy 15 puanda kaldı.