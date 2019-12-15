Dikmen'in gücü, Ortaköy'ü yendi

BTM 1. Ligde 8. haftada Beyaz Grupta oynanan Ortaköy, Dikmen Gücü maçını deplasman ekibi Dikmen Gücü, 3-2 kazandı.

Ortaköy Stadında oynanan ve Mustafa Torun'un yönettiği önemli maçta, son çeyrekte adeta gol düellosu yaşandı.

Maçın ilk devresinde Dikmen Gücü, henüz 8. dakikada Metehan Durmaz'ın golüyle 1-0 öne geçerken, devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci devre uzun süre gol sesi çıkmazken, 75'te Ortaköy, Sezer ile 1-1 eşitliği yakaladı. Dikmen Gücü bu gole 83'te Murak Gertik ve 89'da Kemal Yamantürk'ün penaltı golleriyle karşılık verince skor 1-3 oldu. Maçın son golü ise 90. dakikada Ortaköy'den Hüseyin'in penaltı golüyle gelince skor 2-3 olarak belirlendi.

Maçtan 3 puanla ayrılan Dikmen Gücü, puanını rakibiyle eşitlerken, sıralamada gol averajı ile rakibinin üzerine 3. sıraya yükseldi.