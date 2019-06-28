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Dikmen hedefe odaklandı

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Dikmen hedefe odaklandı
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BTM İkinci Liginde grubunda oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak grupları puan kayıpsız tamamlayan Dikmen Gücü, bugün Cihangir Stadında, Saat: 17.00’de Tuzla ile play off final maçı oynayacak. Maçı Emre Öztaşlı yönetecek.

Kazanan takımın BTM 1. Ligine yükseleceği final maçı öncesinde Dikmen Gücü yönetimi, kulübün facebook sayfasından yaptığı açıklama ile taraftarlarını maça davet etti. Yapılan açıklama şöyle:

“Büyük Dikmen taraftarı finale hazır mıyız? Formanı giy, bayrağını al gel. Ne demiştik. Herşey Digomo içindir.

Final maçına taraftar formasız gidilmez. Stadı ve tribünü bordo maviye çevirelim. Vereceğimiz destekle futbolcularımızı coşturup, şampiyon olarak BTM 1. Ligine yükselelim.”

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