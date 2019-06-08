Dikmen gücünü gösterdi

BTM İkinci Lig İkinci Grupta liderliği etkileyecek olan önemli maçta Dikmen Gücü, geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Pınarbaşı’nı 2-1 mağlup ederek, puan kayıpsız liderliğini sürdürdü

Soydan SAKALLI

BTM İkinci Lig İkinci Grupta liderliği etkileyecek olan önemli maçta Dikmen Gücü, geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Pınarbaşı’nı 2-1 mağlup ederek, puan kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Göçmenköy Antrenman Sahasının güzel ancak çimlerin uzun olduğu zemininde oynanan maçı, Hakan Ünal, Sertan Alkın ve Hakan Gök hakem üçlüsü yönettiler. Kalabalık bir taraftar kitlesinin izlediği maçın ilk devresinde Pınarbaşı daha etkili taraf olurken, ilk devreyi Taner Ateş’in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede Dikmen Gücü, rakibinin de yorulmasından faydalanarak, taraftarının da desteğiyle gücünü sahaya yansıtmaya başladı. Oytun Çorba ile 1-1’i yakalayan Dikmen Gücü, Mehmet Korkmaz’ın attığı golle de maçı 2-1 kazanırken, rakibi ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkarıp grup liderliğini büyük oranda garantiledi.