Dikmen'den şampiyonluk dönüşü

Dikmen Gücü, 2 farklı geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Tuzla'yı 4-2 mağlup ederken şampiyon olup, BTM Birinci Lige yükseldi

BTM İkinci Lig play off final maçında Dikmen Gücü, 2 farklı geriye düştüğü maçta Tuzla'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

2 sezondur finalde kaybeden Dikmen Gücü, 18 yıl sonra döndüğü liglerde final oynama başarısı gösteren Tuzla karşısında galip gelerek BTM Birinci Lige yükseldi.

Emre Öztaşlı'nın yönettiği Cihangir Stadındaki maç tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanırken, maça hızlı başlayan Tuzla, Necati ve Bulut'un golleriyle 2-0 öne geçerken, devre Neval'ın golüyle 2-1 sona erdi.

İkinci devre yorulan rakibi karşısında tek kale oynayan Dikmen, yıldızı Neval'ın oyuna ağırlığını koyması ve Oytun'un fırsatçılığı ile geriden gelip maçı kazandı. Dikmen, Okan'ın ve Oytun'un 2 golleriyle maçı çevirip, 4-2 kazanmasını bildi. Tuzla ise kalecisi Hamit'in, Hollanda'ya gitmesinin verdiği dezavantajla maçı kaybederek hedefine ulaşamadı.