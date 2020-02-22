Dikmen avantajı kaptı

Dikmen Gücü, Ortaköy’ü mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürüp, 2. sıraya yükselirken,Play off finali oynamak için büyük avantaj elde etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig Beyaz Grupta 17. hafta maçındaDikmen Gücü, Ortaköy’ü, Dr Fazıl Küçük Stadında konuk etti.

Play off finalini hedefleyen Dikmen Gücü, grubun iddiasız takımı Ortaköy’ü zor da olsa 2-1 mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürüp, 2. sıraya yükseldi. İsmail Ercan’ın yönettiği maça Dikmen Gücü oldukça etkili başlarken, ilk devreyi Oytun Çorba ve Murat Gertik’in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci devreye etkili başlayan takımOrtaköy olurken, Erce Çakmak 52’de skoru 2-1 yaptı.

Dikmen Gücü, bu skoru maç sonuna kadar koruyup, 3 puanı alan taraf olurken, maçını kaybeden Tatlısu’nun yerine 2. sıraya yükseldi. Play off finali oynamak için büyük avantaj elde eden Dikmen Gücü, son hafta şampiyon Değirmenlik’i mağlup etmesi halinde hedefine ulaşacak.