Digomo inandı

BTM İkinci Lig İkinci Grupta oynadığı 7 maçı da kazanarak puan kayıpsız yoluna devam eden Dikmen Gücü (Digomo) arkasındaki taraftar desteğiyle de BTM Birinci Lige yükselme yolunda ilerliyor.

Dikmen Gücü’nün en yakın takipçisi ezeli rakibi Pınarbaşı’nı 2-1 mağlup ettiği maçta Dikmen taraftarları tribünlerden verdikleri destekle takımlarının galibi yetine büyük katkı yaptılar.

Dikmen taraftarları, küçüklü – büyüklü “İki Renk, Tek Aşk” yazılı formalarını giyerek tribünlere gelerek, başarıya olan inançlarını gösterdiler.