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Digomo inandı

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Digomo inandı
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BTM İkinci Lig İkinci Grupta oynadığı 7 maçı da kazanarak puan kayıpsız yoluna devam eden Dikmen Gücü (Digomo) arkasındaki taraftar desteğiyle de BTM Birinci Lige yükselme yolunda ilerliyor.

Dikmen Gücü’nün en yakın takipçisi ezeli rakibi Pınarbaşı’nı 2-1 mağlup ettiği maçta Dikmen taraftarları tribünlerden verdikleri destekle takımlarının galibi yetine büyük katkı yaptılar.

Dikmen taraftarları, küçüklü – büyüklü  “İki Renk, Tek Aşk” yazılı formalarını giyerek tribünlere gelerek, başarıya olan inançlarını gösterdiler.

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