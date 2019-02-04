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Digitech U15 Ligi’nde heyecan başlıyor

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Digitech U15 Ligi’nde 2018-2019 sezonu, bugün oynanacak olan maçlarla ilk hafta maçları başlayacak. KTFF, maçların oynanacağı sahaları ve hakemleri açıkladı

Digitech U15 Ligi’nde heyecan başlıyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digitech U15 Ligi’nde 2018-2019 sezonu, bugün oynanacak olan maçlarla ilk hafta maçları başlayacak.

 Farklı formatta oynanacak

U15 Ligi’nde bu sezon farklı bir format uygulanacak. Bu bağlamda 4’er takımdan oluşan 8 grup oluşturuldu ve bu gruplar bölgelere göre dağıldı. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak olan takımlar adlarını bir üst tura yazdırarak kupa mücadelesine devam ederken, 3 ve 4’üncü sıradaki takımlar da çift maç eliminasyon sistemine göre ‘Klasman Maçları’ adı altında mücadelelerini sürdürecek.

Yaş grupları belirlendi

U15 Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yaş kategorileri de 3 yaş grubunu kapsayacak. 2004, 2005 ve 2006 doğumlu futbolcular bu sezonda U15 Ligi’nde forma giyebilecek.

2018-2019 U15 Ligi’nde zorunlu katılacak olan 16 Süper Lig takımının yanı sıra 9 Birinci Lig, 7 de BTM Ligi takımı mücadele edecek.

Gruplar ilk hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

1.GRUP

Mağusa Türk Gücü - Çanakkale, 5 Şubat, saat 11:00, Canbulat Stadı, Mehmet Kazım

Maraş - Yonpaş Dumlupınar, 5 Şubat, saat 14:00, Maraş Stadı, Ilgaz Kaptan

2.GRUP

Gençler Birliği - Yeni Boğaziçi, 6 Şubat, saat 11:00, Cumhuriyet Stadı, Mehmet Volkan Çelik

Güvercinlik - Dörtyol, Maraş Stadı, 6 Şubat, saat 14:30, Özalp Ürüncüoğlu

3.GRUP

Gençlik Gücü - Yenicami, 5 Şubat, saat 14:00, Atilla Topaloğlu Sahası, Halil Atlar

Çetinkaya - Küçük Kaymaklı, 5 Şubat, saat 11:00, Atilla Topaloğlu Sahası, Ömer Bor

4.GRUP

Dikmen - Göçmenköy, 6 Şubat, saat 11:00, Dikmen Sahası, Arif Malek

Yılmazköy - Gönyeli, 6 Şubat, saat 14:30, Atatürk Antrenman Sahası, Çağrı İlkoğlu

5.GRUP

Bostancı Bağcıl - Binatlı, 5 Şubat, saat 11:00, Bağcıl Stadı, Berk Bağrıkara

Baf Ülkü Yurdu - Lefke, 5 Şubat, saat 14:30, AVolkan Antrenman Sahası, Batuhan Taysen

6.GRUP

Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, 6 Şubat, saat 11:00, Pia Bella Sahası Batuhan Taysen

Merit A. Yeşilova - Türk Ocağı, 6 Şubat, saat 14:30, Hidayet Çağlar Stadı, Berk Bağrıkara

7.GRUP

Sipahi - Düzkaya, 5 Şubat, saat 14:00, Erenköy Sahası, Serkan Başkaya

Esentepe - Tatlısu Seracılar, 5 Şubat, saat 14:00, Erdal Barut Stadı, Çağın Gökçe

8.GRUP

Vadili - Cihangir, 6 Şubat, saat 11:00, 14 Ağustos Stadı, Halil Atlar

Değirmenlik - Hamitköy, 6 Şubat, saat 14:30, Sadık Cemil Stadı, Ömer Bor

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