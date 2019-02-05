Digitech U15 Ligi’nde heyecan başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digitech U15 Ligi’nde 2018-2019 sezonu, dün oynanan maçlarla başladı.
U15 Ligi’nde bu sezon farklı bir format uygulanacak. Bu bağlamda 4’er takımdan oluşan 8 grup oluşturuldu ve bu gruplar bölgelere göre dağıldı. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak olan takımlar adlarını bir üst tura yazdırarak kupa mücadelesine devam ederken, 3 ve 4’üncü sıradaki takımlar da çift maç eliminasyon sistemine göre ‘Klasman Maçları’ adı altında mücadelelerini sürdürecek.
2018-2019 U15 Ligi’nde zorunlu katılacak olan 16 Süper Lig takımının yanı sıra 9 Birinci Lig, 7 de BTM Ligi takımı mücadele ediyor.
Gruplar ilk gün sonuçları ve bugünün programı şöyle:
1.GRUP
Mağusa Türk Gücü - Çanakkale, 8-0
Maraş - Yonpaş Dumlupınar, 3-5
2.GRUP
Gençler Birliği - Yeni Boğaziçi, 6 Şubat, saat 11:00, Cumhuriyet Stadı, Mehmet Volkan Çelik
Güvercinlik - Dörtyol, Maraş Stadı, 6 Şubat, saat 14:30, Özalp Ürüncüoğlu
3.GRUP
Gençlik Gücü - Yenicami, 0-3
Çetinkaya - Küçük Kaymaklı, 0-6
4.GRUP
Dikmen - Göçmenköy, 6 Şubat, saat 11:00, Dikmen Sahası, Arif Malek
Yılmazköy - Gönyeli, 6 Şubat, saat 14:30, Atatürk Antrenman Sahası, Çağrı İlkoğlu
5.GRUP
Bostancı Bağcıl - Binatlı, 1-8
Baf Ülkü Yurdu - Lefke, 5-0
6.GRUP
Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, 6 Şubat, saat 11:00, Pia Bella Sahası Batuhan Taysen
Merit A. Yeşilova - Türk Ocağı, 6 Şubat, saat 14:30, Hidayet Çağlar Stadı, Berk Bağrıkara
7.GRUP
Sipahi - Düzkaya, 4-2
Esentepe - Tatlısu Seracılar, 4-1
8.GRUP
Vadili - Cihangir, 6 Şubat, saat 11:00, 14 Ağustos Stadı, Halil Atlar
Değirmenlik - Hamitköy, 6 Şubat, saat 14:30, Sadık Cemil Stadı, Ömer Bor