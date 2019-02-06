Digitech U-15 Ligi’nde ilk hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digitech U15 Ligi’nde 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

U15 Ligi’nde bu sezon farklı bir format uygulanacak. Bu bağlamda 4’er takımdan oluşan 8 grup oluşturuldu ve bu gruplar bölgelere göre dağıldı. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak olan takımlar adlarını bir üst tura yazdırarak kupa mücadelesine devam ederken, 3 ve 4’üncü sıradaki takımlar da çift maç eliminasyon sistemine göre ‘Klasman Maçları’ adı altında mücadelelerini sürdürecek.

Gruplar ilk hafta sonuçları şöyle:

1.GRUP

Mağusa Türk Gücü–Çanakkale 8-0

Maraş - Yonpaş Dumlupınar: 3-5

2.GRUP

Gençler Birliği - Yeni Boğaziçi: 2-1

Güvercinlik - Dörtyol, Maraş Stadı:

3.GRUP

Gençlik Gücü - Yenicami, 0-3

Çetinkaya - Küçük Kaymaklı, 0-6

4.GRUP

Dikmen – Göçmenköy: 0-4

Yılmazköy – Gönyeli : 0-10

5.GRUP

Bostancı Bağcıl - Binatlı 1-8

Baf Ülkü Yurdu - Lefke 5-0

6.GRUP

Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği: 0-13

Merit A. Yeşilova - Türk Ocağı: 0-1

7.GRUP

Sipahi - Düzkaya, 4-2

Esentepe - Tatlısu Seracılar, 4-1

8.GRUP

Vadili – Cihangir: 2-3

Değirmenlik – Hamitköy: 11-0