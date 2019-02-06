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Digitech U-15 Ligi’nde ilk hafta tamamlandı

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Digitech U-15 Ligi’nde ilk hafta tamamlandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digitech U15 Ligi’nde 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

U15 Ligi’nde bu sezon farklı bir format uygulanacak. Bu bağlamda 4’er takımdan oluşan 8 grup oluşturuldu ve bu gruplar bölgelere göre dağıldı. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak olan takımlar adlarını bir üst tura yazdırarak kupa mücadelesine devam ederken, 3 ve 4’üncü sıradaki takımlar da çift maç eliminasyon sistemine göre ‘Klasman Maçları’ adı altında mücadelelerini sürdürecek.

Gruplar ilk hafta sonuçları şöyle:

1.GRUP

Mağusa Türk Gücü–Çanakkale       8-0

Maraş - Yonpaş Dumlupınar:          3-5

2.GRUP

Gençler Birliği - Yeni Boğaziçi: 2-1

Güvercinlik - Dörtyol, Maraş Stadı:

3.GRUP

Gençlik Gücü - Yenicami,       0-3

Çetinkaya - Küçük Kaymaklı,         0-6

4.GRUP

Dikmen – Göçmenköy:           0-4

Yılmazköy – Gönyeli : 0-10

5.GRUP

Bostancı Bağcıl - Binatlı         1-8

Baf Ülkü Yurdu - Lefke          5-0

6.GRUP

Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği: 0-13

Merit A. Yeşilova - Türk Ocağı:      0-1

7.GRUP

Sipahi - Düzkaya,                            4-2

Esentepe - Tatlısu Seracılar,   4-1

8.GRUP

Vadili – Cihangir:                            2-3

Değirmenlik – Hamitköy:       11-0

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