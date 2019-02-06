Digitech U-15 Ligi’nde ilk hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digitech U15 Ligi’nde 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
U15 Ligi’nde bu sezon farklı bir format uygulanacak. Bu bağlamda 4’er takımdan oluşan 8 grup oluşturuldu ve bu gruplar bölgelere göre dağıldı. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak olan takımlar adlarını bir üst tura yazdırarak kupa mücadelesine devam ederken, 3 ve 4’üncü sıradaki takımlar da çift maç eliminasyon sistemine göre ‘Klasman Maçları’ adı altında mücadelelerini sürdürecek.
Gruplar ilk hafta sonuçları şöyle:
1.GRUP
Mağusa Türk Gücü–Çanakkale 8-0
Maraş - Yonpaş Dumlupınar: 3-5
2.GRUP
Gençler Birliği - Yeni Boğaziçi: 2-1
Güvercinlik - Dörtyol, Maraş Stadı:
3.GRUP
Gençlik Gücü - Yenicami, 0-3
Çetinkaya - Küçük Kaymaklı, 0-6
4.GRUP
Dikmen – Göçmenköy: 0-4
Yılmazköy – Gönyeli : 0-10
5.GRUP
Bostancı Bağcıl - Binatlı 1-8
Baf Ülkü Yurdu - Lefke 5-0
6.GRUP
Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği: 0-13
Merit A. Yeşilova - Türk Ocağı: 0-1
7.GRUP
Sipahi - Düzkaya, 4-2
Esentepe - Tatlısu Seracılar, 4-1
8.GRUP
Vadili – Cihangir: 2-3
Değirmenlik – Hamitköy: 11-0