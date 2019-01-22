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Diagne'ye 4 maç, Eljif Elmas’a 2 maç men cezası

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Diagne'ye 4 maç, Eljif Elmas’a 2 maç men cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşalı Mbaye Diagne'ye 4, Fenerbahçeli Eljif Elmas'a ise 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada rakibine tüküren Kasımpaşalı Mbaye Diagne'ye 4 maç men ve 13 lira para cezası verildiği belirtildi.

PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada rakibine ciddi faul yapan Fenerbahçeli Eljif Elmas'a ise 2 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta Antalyaspor'a, Akhisarspor ile yapılan mücadelede ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 20'şer bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir maçında rakibine sert müdahalede bulunan Hatayspor oyuncusu Bakary Nimaga'ya da 2 maç men cezası verildiği ifade edildi. 

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