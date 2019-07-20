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Diagne Suudi Arabistan yolcusu

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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin transferi için Al Nassr kulübü ile anlaşmak üzere

Diagne Suudi Arabistan yolcusu
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Galatasaray'da, Mbaye Diagne'nin geleceği belli oluyor. Sarı - kırmızılılar uzun süredir pazarlık halinde olduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Senegalli golcü için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Diagne için 18 milyon euro isterken, bu transferin 13 milyon euroya bitmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcü için 10 milyon euro bonservis, 3 milyon euro da prim vermişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon mental açıdan sorunlar yaşayan Mbaye Diagne ile çalışmak istemediği için yönetim golcü oyuncuyu gönderme kararı aldı.

Al Nassr yöneticilerinin, Senegal ile Cezayir arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finalini tribünde takip ettiği öğrenildi.

Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de 30 gol atarak, krallık tacını takmıştı.

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