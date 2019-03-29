Diagne sağ omzundan sakatlandı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Diagne'nin sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edildiği ifade edildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 2 Nisan Salı günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların koordinasyon, sürat ve ısınma hareketleri yaptığı bildirildi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde çift kale dayanıklılık çalışması yapıldığı belirtildi.

SAĞ OMUZ EKLEMİNDE BAĞ HASARI VE ÇIKIK TESPİT EDİLDİ

Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin yapılan tetkiklerinde sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Milli takım kamplarından dönen oyunculardan Fernando Muslera'nın kaleci antrenörleri eşliğinde çalıştığı, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'nun ise adaptasyon çalışması yaptığı duyuruldu.

Kostas Mitroglou'nun tedavisinin ardından salonda çalıştığı, Yuto Nagatomo'nun ise fizyoterapistler eşliğinde koşulara devam ettiği kaydedildi.