Devrenin Lideri MTG

K-PET Süper Ligde 15. haftada en yakın takipçisi Cihangir'i deplasmanda mağlup eden Mağusa Türk Gücü devreyi lider tamamlarken, Cihangir dördüncü sıraya geriledi. Türk Ocağı devreyi ikinci, Doğan Türk Birliği ise üçüncü sırada tamamladı

K-PET Süper Ligde 15. haftada en yakın takipçisi Cihangir'i deplasmanda mağlup eden Mağusa Türk Gücü devreyi lider tamamlarken, Cihangir dördüncü sıraya geriledi. Türk Ocağı devreyi ikinci, Doğan Türk Birliği ise üçüncü sırada tamamladı

Düzkaya ve Gönyeli, ilk devreyi düşme hattında tamamlayan takımlar olurlarken, Gençlik Gücü, Çetinkaya, Binatlı ve Hamitköy play out hattında devreyi tamamladılar

K-PET Süper Ligin son hafta maçlarında 4 ev sahibi takım, 3 deplasman takımı maçlarını kazanırlarken, sadece1 maç berabere tamamlandı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka ile Mishali devreyi 17 golle zirvede tamamladılar. Kossi, Peter ve Mbah 14'er gol attılar

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Mağusa Türk Gücü, haftanın en önemli maçında en yakın takipçisi Cihangir'i deplasmanda mağlup ederken devreyi lider tamamladı

Haftanın Yıldızı: Billy Micheal (Doğan Türk Birliği)

Doğan Türk Birliği'nin yıldızı Billy Micheal, Hmaitköy karşısında 2 kez geriye düşen takımını ateşleyen isim olurken, 2 gol 1 assitle galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Şenol Canbulat (Merit Alsancak Yeşilova)

Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Şenol Canbulat, zorlu Yenicami deplasmanında geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Cihangir - Mağusa Türk Gücü)

Fehim Dayı ve ekibi, haftanın en önemli maçı olan Cihangir - Mağusa Türk Gücü maçında başarılı yönetim sergilerken, verdikleri kritik kararlar da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Raif (GG)

Bilal (TOL)

Ünal (MTG)

Mustafa (Çetinkaya)

Haftanın On Biri

Mehmet (Lefke)

Yasin (MTG)

Alaattin (Binatlı)

Mejdi (MAY)

Ali (DTB)

Mehmet Gürlü (MTG)

İnsa (TOL)

Serhan (DTB)

Dinopeter (MTG)

Kasım (Lefke)

Boniface (Çetinkaya)

K-PET Süper Ligde 15. haftada alınan sonuçlar şöyle;

Yenicami - M.A.Yeşilova, 1-2

DTB – Hamitköy, 4-3

Cihangir – MTG, 1-2

Lefke – Gönyeli, 3-1

Türk Ocağı – Göçmenköy, 1-0

Düzkaya – Çetinkaya, 1-3

Binatlı – K.Kaymaklı, 6-3

Gençlik Gücü – BÜY, 1-1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



