“Devletin sahalarını, işletme aracı olarak kullanmak yanlış”

Mesarya'nın eş başkanı Ömür Devecioğlu, bölgelerinde K-PET Ligleri'nde mücadele eden tek takım olmalarına rağmen, saha sorunu yaşadıklarına dikkat çekerken, devletin sahalarını, kulüplerin işletme aracı olarak kullanma mantığının yanlışlığına vurguladı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mesarya'nın eş başkanı Ömür Devecioğlu, bölgelerinde K-PET Ligleri'nde mücadele eden tek takım olmalarına rağmen, saha sorunu yaşadıklarına dikkat çekti.

Bölgede gerek sentetik zeminli gerekse de çim zeminli sahası olan takımları olan kulüplerinden kendilerinden astronomik saha ücreti talep ettiğini söyleyen Ömür Devecioğlu, antrenman ve maç yapacak saha bulamamaktan yakındı.

Bölge kulüplerine de hizmet edeceğiz şeklinde girişimlerle Spor Dairesi ve devlete saha yaptıran kulüplerin daha sonra bu sahaları bir işletme aracı olarak kullandıklarını belirten Ömür Devecioğlu, kulüplerin halı saha kiralar gibi saha kiralar mantığında olduklarına dikkat çekti.

Ömür Devecioğlu, devletin sahalarını, kulübün işletme aracı olarak kullanma mantığının yanlışlığına vurgu yaparken, kendilerinin belli giderleri karşılama konusunda yaptığı önerilerin de havada kaldığını bu durumu da Spor Dairesi'ne bildirdiklerini söyledi.

Dörtyol ve Vadili sahalarını kullanma konusunda sorunları olduğunu söyleyen Ömür Devecioğlu, Akdoğan Özgürlük Stadı'nı kullanma konusunda girişim başlattıklarını da sözlerine ekledi.

Lefkoşa takımı Göçmenköy'ün kendilerine sahalarını kullanma çağrısı yaptığına dikkat çeken Ömür Devecioğlu, aynı belediyeye bağlı oldukları Vadili'den benzer uygulamayı görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.