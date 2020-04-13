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"Devlet katkı koyarsa, yükün altından kalkarız"

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Ersan Karataş, “En büyük isteğimiz liglerin tamamlanmasıdır. Ama devlet gereken katkıyı koymalıdır. Devlet katkı koyarsa bu yükün altından kalkarız. Aksi takdirde işimiz zor olur.” açıklamasını yaptı

"Devlet katkı koyarsa, yükün altından kalkarız"

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy'ün başkanı Ersan Karataş katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ersan Karataş'ın açıklaması şöyle:

"Şu anda belirsizlik vardır. Bu nedenle kimse herhangi bir konuda kesin bir yanıt veremez. Yabancı futbolcular konusunda ise yorum yapmak istemem. Sezon tamamlandığında değerlendiririm.

En büyük isteğimiz liglerin tamamlanmasıdır. Ama devlet gereken katkıyı koymalıdır. Devlet katkı koyarsa bu yükün altından kalkarız. Aksi takdirde işimiz zor olur.

Yaz aylarında şartlar uygundur. Ama bu süreç Yaz dönemi sonrasına sarkarsa ekonomik sıkıntılar büyüyecek. Bu nedenle beklemeliyiz. Ama bu liglerin tamamlanması şarttır.

Teknik adamlar da bu sürece katkı koymalıdırlar. Yöneticiler ve futbolcular dahil herkes elini taşın altına koyacak. Sadece görüş belirtme olmaz. Devletin de tesisleşme konusunda katkı koyması şarttır. Takımlarda yer alan 3 - 4 yerli futbolcuya da profesyonel şartlar sağlanmalıdır."

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