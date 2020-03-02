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Devecioğlu:Tarihte bir ilk

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Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Yalova ile oynayacakları maçın Gönyeli Stadına verilmesine tepki gösterirken, “Bir Mağusa takımının cezası nedeniyle maçının Gönyeli’ye verilmesi, tarihte bir ilktir” ifadesini kullandı

Devecioğlu:Tarihte bir ilk

K-PET Birinci Lig ikincisi Yonpaş Dumlupınar, cezası nedeniyle Yalova ile oynayacağı maçın Gönyeli Stadına verilmesine tepki gösterdi.

Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, katıldığı radyo programında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna, maçı Gönyeli Stadına vermesinden dolayı tepki gösterdi. Sedat Devecioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Yonpaş Dumlupınar olarak biz bir hata yaptık ve cezalandırıldık. Cezamızı da para cezası ve sahamızda maç oynamama olarak çekiyoruz. Yalova ile oynayacağı maçın Gönyeli Stadına verilmesi ise bizim üçüncü kez cezalandırılmamız anlamını taşımaktadır. Bir Mağusa takımının cezası nedeniyle maçının Gönyeli’ye verilmesi, tarihte bir ilktir.

Yalova, kulübünden çıkıp kısa sürede Gönyeli Stadına gelecek. Ancak Yonpaş Dumlupınar, Mağusa’dan Gönyeli Stadına gelmek için 1 saatten fazla yol kat edecek. Üstelik de 6 tane trafik ışığı geçecek. Saha cezası kriterlerine uyan birçok stad olmasına rağmen maçın Gönyeli Stadına verilmesinin bilinçsizce yapılan bir hata olduğunu düşünmüyorum.

Maçın Gönyeli deplasmanında olması Yonpaş Dumlupınar için sorun değildir. Çünkü biz bugüne kadar deplasmanda hiç mağlup olmadık. Tüm mağlubiyetlerimizi sahamızda aldık. Ancak bunun bir de U21 Takımı boyutu vardır. Benim Pazar günü A Takım maç kadrosuna yazacağım 3, 21 Yaş altı futbolcum maça nasıl yetişecek? Maraş Stadında maç oynayacak olan bir futbolcunun Gönyeli Stadına gelmesi çok zor olacak. Maça yetişmesi için sürat yapması gerekecek. Futbolcularımızın başına bir şey gelirse, bunu hesabını kim verecek?”

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