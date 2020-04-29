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Devecioğlu: Yabancı kontenjanı sürmelidir

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Sedat Devecioğlu, “Yabancı futbolcu kontenjanı devam etmelidir ve sayı 3 kalmalıdır. Çünkü kadrolarını yabancı futbolculara göre şekillendiren kulüpler oldu. İsteyen kulüp, istediği gibi bu hakkını kullanır.” açıklamasını yaptı

Devecioğlu: Yabancı kontenjanı sürmelidir

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lige çıkma hedefindeki K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, korona virüs süreci sonrasında yeni sezonda futbolumuzda yabancı futbolcu kontenjanının kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

K-PET Birinci Lig ikincisi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu’nun, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında yaptığı açıklamalar şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun yabancı futbolcu konusunda aldığı karar uyarınca kadrolarını yabancı futbolculara göre şekillendiren kulüpler oldu. Buna Cihangir ve Yenicami kulüpleri örnek verilebilir.

Futbolumuza katkı yapan ve örnek olan yabancı futbolcu kontenjanının kaldırılacağını bilse Cihangir, Fırat’ı bonservisi ile belki vermezdi. Yenicami, Ünal’ın serbest transfer hakkını kullanması konusunda farklı hareket edebilirdi.

Bana göre yabancı futbolcu kontenjanı devam etmelidir ve sayı 3 kalmalıdır. İsteyen kulüp, istediği gibi bu hakkını kullanır. Dünya’da yabancı futbolcu kontenjanı kullanmayan Altınordu örneği vardır. Ya da ülkemizde ekonomik yabancı futbolcular tercih eden ve başarıyı yakalayan Binatlı örneği vardır. Yani ekonomik yabancı futbolcular seçilir.”

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