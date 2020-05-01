Devecioğlu: U21 futbolcu kontenjanı kaldırılmalıdır

Sedat Devecioğlu, “Süper Ligde U21 futbolcu kontenjanı kaldırılmalıdır. Buna karşılık U21 futbolcu kontenjanı alt liglerde çoğaltılır.”açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lige çıkma hedefindeki K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, korona virüs süreci sonrasında yeni sezonda futbolumuzda U21 futbolcu kontenjanının kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

K-PET Birinci Lig ikincisi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu’nun, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında yaptığı açıklamalar şöyle:

“Süper Ligde U21 futbolcu kontenjanı kaldırılmalıdır. Buna karşılık U21 futbolcu kontenjanı alt liglerde çoğaltılır.

U21 futbolcu kontenjanı konusunda bir de tezatlık vardır. 1998 doğumlu futbolcu A Takımda U21 futbolcu kontenjanından oynar. Ama aynı futbolcu U21 Liginde oynayamaz.

U21 futbolcular ön plana çıkarılmak istenirse, bunun metodları vardır. Örneğin kadroya kendi alt yapıdan belli sayıda oyuncu yazılma zorunluluğu getirilir. Böylelikle U21 futbolcu hem kadroda yer alır hem de o futbolcu zaman içerisinde oynama şans bulur.”