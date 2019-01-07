Devecioğlu: Sinan’ı, Gençler Birliği bize önerdi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de ikinci devre hazırlıklarını sürdüren Yenicami’nin teknik direktörü Sedat Devecioğlu, ara transferde adı Yenicami ile anılan Gençler Birliği futbolcusu Sinan Öğüt’ü, kendilerine Gençler Birliği teknik heyetinin önerdiğini açıkladı.

Gençler Birliği’nin, sezon başında Yenicami’den kadrosuna kattığı futbolculardan dolayı Yenicami’ye borcu olduğunu katıldığı televizyon programında açıklayan Sedat Devecioğlu, buna karşılık önerilen Sinan’ın transferiyle ilgili kararın Gençler Birliği yönetimi tarafından verileceğini de sözlerine ekledi.