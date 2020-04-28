Devecioğlu: Oynanacaksa geç kalınıyor

Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, “Futbol oynanacaksa geç kalınıyor. Süreç Haziran’a kadar bitmeyip, Temmuz – Ağustos’a sarkarsa futbolcu sağlığı bundan olumsuz etkilenecek. Bu nedenle oynansın diye oynanması taraftarı değilim.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lige çıkma hedefindeki K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, korona virüs sürecinde duran futbolumuz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

K-PET Birinci Lig ikincisi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu’nun sunduğu COVİD 19’da Spor programında yaptığı açıklamalar şöyle:

“Ben kalan 8 haftalık maç için 3 – 4 haftalık sürecin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların mevcut durumu şu anda pasiftir. Özellikle şehirde yaşayanlar. Köyde hayat normale yakındır. Şehirdeki gibi sınırlı değildir. Bu nedenle sporcular bir şekilde daha iyi spor yaşarlar. Şehirdeki oyuncuların ise apartmandan inmeleri dahi imkansızdır. Performanslarında sıfıra yakındır. Sezon bittikten sonraki arada bile sporcular şu andakinden daha aktiftir. O dönem bile hazırlık dönemi 8 – 10 haftadır. Bu nedenle de sezon öncesinden daha geride olan oyuncuya 4 hafta yeterli değildir. Üstüne sporcular kilo da alacaklar. Beslenme alışkanlıkları değişmese de hareketsizlikten dolayı daha az kalori yakarlar. Bu da sporculara yağlanma ve kilo olarak geri dönecektir.

En önemli kaygım ise mental kaygıdır. Sporcular hedeften uzaklaştı. Ben hayatımda ilk kez spordan bu kadar uzak kaldım. Sporcuları yeniden o mental ortama hazırlamak da gerekecektir.

Herkes 6 haftada hem fikirdir. Bize 6 hafta verilirse, bu sürenin bir kısmı mesafeli antrenman olacak. Bu da futbola özgü antrenman değildir. Futbola özgü antrenman süresi az olacağından ve sıcaklıklar da artacağından futbolculardan performans da düşecek ve sakatlıklar da çoğalacak.

Futbol oynanacaksa geç kalınıyor. Süreç Haziran’a kadar bitmeyecek, Temmuz – Ağustos’a sarkarsa futbolcu sağlığı futbolcu sağlığı bundan olumsuz etkilenecek. Bu nedenle oynansın diye oynanması taraftarı değilim.

Çünkü ülkemizin sıcağı normal bir sıcak değildir. Artık futbolumuz da eskisi gibi değildir. Daha profesyonel ortamda antrenman yapılıp, futbol oynanır. 45 derece sıcakta antrenman yapıp, yüksek tempoda maç oynamak sakıncalıdır.

Kulüplerin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığının bilincindeyiz. Bizim ana sponsorumuzYonpaş yaklaşık 50 gündür çalışmıyor. Yönetim kurulumuz da çalışmıyor. Yani kulübün gelirleri sıfırlanmıştır. Bu nedenle devlet katkısını bekliyoruz. Ama nasıl ve ne zaman ödeneceği konusu muammadır. Sakıncalı bir durumdur.

Yönetim ile birlikte ekonomik konularda bir çalışma yaptık. Maçlar oynanacaksa toplamda 300bin TL giderimiz olacak. Bu miktara, hazırlık haftaları ve kalan 8 maçın harcamaları ve U21 Takımının da harcamaları dahildir.