Devecioğlu: Ligler bu şekilde tescil edilsin

Yaşanan belirsiz durumdan ve yaşanması muhtemel ekonomik sıkıntılardan uzaklaşma adına önerilerde bulanan Ömür Devecioğlu, liglerin bu şekilde tescil edilmesini, şampiyonların ve terfi edenlerin ilan edilip, küme düşmenin kaldırılmasını önerdi

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya Spor Kulübünün eş başkanı Ömür Devecioğlu,Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle liglere verilen aranın uzamasından sona bazı değerlendirmelerdebulundu.

Yaşanan belirsiz durumdan ve yaşanması muhtemel ekonomik sıkıntılardan uzaklaşma adına önerilerde bulanan Ömür Devecioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Saygıdeğer başkanlarım futbol emekçileri abilerim.. Bu sıkıntılı süreçten dolayı tüm sektörlerimize özellikle de futbolumuza çok geçmiş olsun dileklerimi iletirim.

Bu süreçle ilgili naçizane birkaç fikrim var bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi Bakanlar kurulu kararı ile içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreç uzamıştır.Uzamanın neticesinde de futbolumuz maddi, manevi, psikolojik ve performans açısından ciddi anlamda sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiştir.

Basından takip ettiğimiz ve sürekli bize yapılan dönütler neticesinde futbolumuzun bu sezonki durumuyla ilgili ciddi anlamda bir karar verilmesinin zamanı gelmiştir. Bu bağlamda içerisinde olduğumuz sıkıntılı durum düşünüldüğü zaman bunları en derinden hisseden başkanlar olarak bizleriz.Sezonu tamamlama anlamında kalan sekiz maç süresince çok ciddi bir maddi sıkıntıya düşeceğiz.Bu nedenle de hepimiz birlikte olup bu sezon ligleri bu şekilde tescil ettirip sıralamaya göre şampiyonları belirleyerek, küme düşmelerin de olmayacağı bir düzenleme yapılabilir.

Birinci Ligden gelecek takım sayısının SüperLige ilave edilerek takım sayısını artırıp, Birinci Ligden küme düşme kaldırabiliriz. BTM Birinci Ligden gelen takımlarında BirinciLigeilave edileceği şekliyle (Statüilerleyen süreçte tartışılabilir) bir düzenlemeye gidebiliriz.

Böyle sıkıntılı bir sezon içerisinde sıralamalar incelendiği zaman yaklaşık olarak şampiyonların belli olduğu iki ligimizde de böyle bir karar olumlu olur diye düşünürüm.Diğer takımlarında küme düşürülmeyeceği düşünülürse herkes için sıkıntısız bir düzenleme olur diye düşünüyorum.

Özet olarak ligler bugünden itibaren bu şekliyle tescil edilirse bizlerde oyunculara bu saatten sonra ödeme yapma zorunluluğumuz kalmaz. Tüm kesimlerin fedakarlık yaptığı bu dönemde futbolcularımızdan da oynamayacakları için bu fedakarlığı beklemek hakkımızdır diye düşünüyorum.Herkese saygılar sunarım.”