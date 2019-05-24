Devecioğlu: Hedefin olması beni cezbetti

Yonpaş Dumlupınar’a imza atan Sedat Devecioğlu teknik heyetini de belirlerken, kulübün hedefinin olmasının kendisini cezbettiğini söyledi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Ligde normal sezonu sekizinci sırada tamamlayan, Kıbrıs Kupasında ise yarı final oynayan Yonpaş Dumlupınar, yeni sezondaki teknik direktörünü belirledi.

Yonpaş şirketinin direktörlerinin de katıldığı imza töreninde Yonpaş Dumlupınar’a imza atan Sedat Devecioğlu, daha önce şampiyon yaptığı takımı, yeniden K-PET Süper Lige taşımaya çalışacak. Sedat Devecioğlu’nun teknik heyetinde 1. yardımcı antrenör Erdoğan Emiroğluları, kaleci antrenörü Hüseyin Mertol, antrenör Sabri Deniz ve performans antrenörü Mustafa Sakallı yer alacak.

Sedat Devecioğlu, Yonpaş Dumlupınar’a imza attıktan sonra şu açıklamaları yaptı:

“Yonpaş Dumlupınar’ın teklifini hedefleri olmasından dolayı kabul etti. Açıkcası hedefin olması beni cezbetti.

Yonpaş Dumlupınar’da mesaimiz bugünden itibaren başlayacak. Çalışmalarımıza başlıyoruz. Öncelikle kadromuzda bulunan sakat oyuncuların iyileşmesi ve diğer oyuncuların boş dönemi aktif geçirmeleri sağlanacak. Transferleri de sezon açılışının planlandığı Temmuz ayına yetiştirmeyi hedefleyeceğiz.”