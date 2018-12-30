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Devecioğlu: Futboldan soğudum

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Okan Kibar’ın sert darbesiyle kaval kemiği 3 yerden kırılan Mesarya futbolcusu Eren Aktaş’ın yaşadığı acıyı yakından gören kulübün eşbaşkanı Ömür Devecioğlu, futboldan soğuduğunu açıkladı

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Devecioğlu: Futboldan soğudum
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K-PET Birinci Lig’de Hasan Bardakko Stadı’nda oynanan Mesarya - Düzkaya maçında, Düzkaya futbolcusu Okan Kibar’ın sert darbesiyle kaval kemiği 3 yerden kırılan ve kemiği deriden dışarı çıkan Mesarya futbolcusu Eren Aktaş’ın yaşadığı acıyı yakından gören kulübün eşbaşkanı Ömür Devecioğlu, futboldan soğuduğunu açıkladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Eren'in, bugün ameliyat edileceğini söyleyen Ömür Devecioğlu, doktorlar Eren’in 8 ay sonra sahalara dönebileceğini söylediğini belirtti.

Okan'ın söz konusu hareketi yaparak genç bir futbolcunun spor ve futbol hayatını olumsuz etkilemeye hakkının olmadığını belirten Ömür Devecioğlu, Eren'in başında dakikalarca bekledikten sonra söz konusu pozisyonda Okan’a sadece sarı kart gösteren hakem Hakan Ünal'ın nasıl böyle bir karar ürettiğini de anlayamadığına dikkat çekti.

Devecioğlu, Eren'in ayağının kırılmasının hem genç yıldızın futbol hayatına büyük darbe vurduğunu hem de Mesarya takımının en iyi futbolcusundan yoksun kaldığına da vurgu yaptı.

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