Devecioğlu da Çanakkale’de

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale, ara transferde ilk hamlelerini yaparak ikinci transferini de gerçekleştirdi.

Dumlupınar’dan Türkiyeli futbolcu Ramazan Sağdış ile daha önce anlaşan Çanakkale, Mağusa Türk Gücü’nden Süleyman Devecioğlu’nu da transfer ederek, kadrosunu güçlendirdi.

İkinci devre öncesinde kulüp başkanı İbrahim Şeker, yönetim ve teknik direktör Ahmet Ogan ile sürdürülen transfer çalışmalarında bir futbolcu daha transfer ederek transferi noktalayacak olan Çanakkale, transfer girişimlerinde sonuçlanmak üzere olan ismi kısa sürede açıklayacak.