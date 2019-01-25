Devecioğlu: Çekebileceğimiz en kötü kurayı çektik

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Kıbrıs Kupası çekebilecekleri en kötü kurayı çektiklerini açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ve Kıbrıs Kupası’nı da kazanmayı hedefleyen Yenicami’nin teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Kıbrıs Kupası maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bugün oynanacak olan Kıbrıs Kupası maçlarında Göçmenköy ile oynayacakları maç öncesinde Sedat Devecioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Çekebileceğimiz en kötü kurayı çektik. Çünkü Kıbrıs Kupası ilk tur maçında bir alt ligin lideri ile karşılaşacağız.

Böyle maçlarda rakibi küçümsemeye gelmez. Göçmenköy’de ciddi bir deplasmandır. Maç zorlu geçecek. Ama bizim turu geçecek gücümüz vardır. Göçmenköy karşısında ciddiyeti elden bırakmadan turu geçmek isteyeceğiz. Çünkü ilk tur maçlarında sürpriz olabilir.”