Devecioğlu: Antrenmanlar bizde de başlasın

Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Almanya’da olduğu gibi antrenmanların bizde de başlaması çağrısında bulundu

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Ligde ikinci sırada bulunan Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, antrenmanların başlaması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun, 10 Nisan’da vereceği karar görehareket edeceğini açıklayan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun açıklamasına parallel bir açıklama yapan Sedat Devecioğlu’nunaçıklaması şöyle:

“Korona virüs (COVID-19) vaka sayıları bu şekilde iyi niyetli devam ederse, 10 Nisan sonrasında Almanya’da olduğu gibi futbol antrenmanları bizde de başlasın.Tabii sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tamamen uyulmak şartı il antrenmanlara başlasın.”