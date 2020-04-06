banner411
banner69
Bayern Münih sahaya indi
Bayern Münih sahaya indi
20 0
Digiturk, spor paketi üyelerine yeni bir imkân sunuyor
Digiturk, spor paketi üyelerine yeni bir imkân sunuyor
137 0
 
65 0
13 0
54 0
91 0
19 0
banner374

Devecioğlu: Antrenmanlar bizde de başlasın

banner27

Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Almanya’da olduğu gibi antrenmanların bizde de başlaması çağrısında bulundu

Devecioğlu: Antrenmanlar bizde de başlasın

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Ligde ikinci sırada bulunan Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, antrenmanların başlaması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun, 10 Nisan’da vereceği karar görehareket edeceğini açıklayan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun açıklamasına parallel bir açıklama yapan Sedat Devecioğlu’nunaçıklaması şöyle:

“Korona virüs (COVID-19) vaka sayıları bu şekilde iyi niyetli devam ederse, 10 Nisan sonrasında Almanya’da olduğu gibi futbol antrenmanları bizde de başlasın.Tabii sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tamamen uyulmak şartı il antrenmanlara başlasın.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.