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Devecioğlu: Akademilerin kulüplere katkısı çok

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Sedat Devecioğlu, “Akademilerin katkılarını kısa sürede alamazsınız. Akademilerin kulüplere katkısı çoktur. En önemlisi de Kulüp kültürü ile yetişen futbolculara sahip olursunuz.” açıklamasını yaptı

Devecioğlu: Akademilerin kulüplere katkısı çok

Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu,Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklama yaptı.

Sedat Devecioğlu’nun açıklamaları şöyle:

 “Şu anki izlemimiz futbol maçlarının oynanacağı yönündedir. Bu nedenle de futbolcularımızı mental ve fiziksel olarak hazırlamaya çalışıyoruz.

Akademilerin de kulüplere katkısı olur. Ama akademilerin katkılarını kısa sürede alamazsınız. Yenicami ve Yonpaş Dumlupınar kulüpleri 7 - 8 yıldan sonra bunların meyvelerini almaya başladılar. Kulüp kültürü ile yetişen futbolculara sahip olursunuz. Ben bu kulüplerde çalışmış bir teknik adamım. Futbolcuya nasıl duracağı, nerde duracağını söyleme durumunuz olmaz.

Yenicami bunu teknik adam düzeyinde de başarıyor. Akademilerin bu yönde de katkısı oluyor. Alt yapıdan yetişen oyuncular A Takımda oynaması sayesinde tribünlere taraftar gelmeme sorunu da çözülecektir. Ayrıca akademilerden yetişen oyuncular sayesinde kulüpler ekonomik kazanım da elde ederler."

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