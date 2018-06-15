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Dev maçta yenişemediler

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Dev maçta yenişemediler
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2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı. 

Portekiz'in gollerini 4, 44 ve 88'de Ronaldo attı.  

İspanya'nın gollerini ise 24 ve 55'inci dakikalarda Diego Costa ile 58'de Nacho kaydetti. 

RONALDO TARİHE GEÇTİ

İspanya karşısında "hat-trick" yapan Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, üst üste dördüncü Dünya Kupası organizasyonunda gol atan 4. futbolcu olarak tarihe geçti. 

2006, 2010 ve 2014'ün ardından Rusya'da da ağları havalandıran Portekizli futbolcu, Alman Miroslav Klose, ve Uwe Seeler ile Brezilyalı Pele'nin rekoruna ortak oldu. 

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