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Dev maçın hakemi belli oldu

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Dev maçın hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak rövanş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma 16 Haziran Salı günü Ülker Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanacak. Trabzonspor ilk maçta Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yenmişti. 

Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 4 mücadelede görev alan Çakır, bu sezon ise ilk kez bu iki takımın mücadelesinde düdük çalacak.

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