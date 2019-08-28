Dev maçın hakemi Aydınus

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek. Maçın VAR hakemi ise Ali Palapıyık.
30 Ağustos Cuma
20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: ZORBAY KÜÇÜK
20:30 Kayserispor - Galatasaray: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
31 Ağustos Cumartesi
19:15 Konyaspor - Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK
21:45 Beşiktaş – Ç.Rizespor: YAŞAR KEMAL UĞURLU
21:45 Göztepe - Denizlispor: SUAT ARSLANBOĞA
1 Eylül Pazar
19:15 Gençlerbirliği – M.Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR
19:15 Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: HÜSEYİN GÖÇEK
21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: FIRAT AYDINUS
21:45 Malatyaspor - Alanyaspor: ALPER ULUSOY