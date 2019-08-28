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Dev maçın hakemi Aydınus

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Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek

Dev maçın hakemi Aydınus
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek. Maçın VAR hakemi ise Ali Palapıyık.

30 Ağustos Cuma

20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: ZORBAY KÜÇÜK

20:30 Kayserispor - Galatasaray: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

31 Ağustos Cumartesi

19:15 Konyaspor - Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

21:45 Beşiktaş – Ç.Rizespor: YAŞAR KEMAL UĞURLU

21:45 Göztepe - Denizlispor: SUAT ARSLANBOĞA

1 Eylül Pazar

19:15 Gençlerbirliği – M.Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR

19:15 Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: HÜSEYİN GÖÇEK

21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: FIRAT AYDINUS

21:45 Malatyaspor - Alanyaspor: ALPER ULUSOY

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