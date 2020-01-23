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Dev maç Eran’ın

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K-PET Süper Lig’de ikinci devre bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile başlıyor. K-Pet Süper Ligde haftanın en önemli maçı olan ikinci Türk Ocağı ile lider Mağusa Türk Gücü arasındaki maçı Kerem Eran yönetecek

Dev maç Eran’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

İkinci devre, 2 gece maçı başlıyor. K-PET Süper Lig’de ikinci devre bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile başlıyor. K-Pet Süper Ligde haftanın en önemli maçı olan ikinci Türk Ocağı ile lider Mağusa Türk Gücü arasındaki maçı Kerem Eran yönetecek.

16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

24 Ocak Cuma (Saat 19:00)

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı, Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü, Kerem Eran

Atatürk Stadı, Göçmenköy – Doğan Türk Birliği, Fehim Dayı

25 Ocak Cumartesi (Saat 14:00)

K-Pet Süper Lig

Cihangir Stadı, Cihangir – Çetinkaya, Mehmet Sezener

16 Ağustos Stadı, Lefke – Hamitköy, Turgay Misk

Atatürk Stadı Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı, Utku Hamamcıoğlu

K-Pet Birinci Lig

M. Döveç Stadı, Çanakkale – Esentepe, Mustafa Öztugay

Cumhuriyet Stadı, Gençler Birliği – Bostancı Bağcıl, Hüseyin Eyyüpler

Mustafa Özkayım Stadı, Ozanköy – Maraş, Zekai Töre

Cemal Balses Stadı, Mormenekşe – Mesarya Evren Karademir

26 Ocak Pazar(Saat 14:00)

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı, Yenicami – Gönyeli Ali Özer

Nihat Bağcıer Stadı, Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu, Osman Özpaşa

Üner Berkalp Stadı, Binatlı – Merit Alsancak Yeşilova Serhan Şimşek

K-Pet Birinci Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı Y. Dumlupınar – Girne Halk Evi Hakan Muhtaroğlu

Ergin Şahdur Stadı Karşıyaka – Lapta Emre Öztaşlı

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