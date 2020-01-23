Dev maç Eran’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
İkinci devre, 2 gece maçı başlıyor. K-PET Süper Lig’de ikinci devre bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile başlıyor. K-Pet Süper Ligde haftanın en önemli maçı olan ikinci Türk Ocağı ile lider Mağusa Türk Gücü arasındaki maçı Kerem Eran yönetecek.
16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
24 Ocak Cuma (Saat 19:00)
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı, Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü, Kerem Eran
Atatürk Stadı, Göçmenköy – Doğan Türk Birliği, Fehim Dayı
25 Ocak Cumartesi (Saat 14:00)
K-Pet Süper Lig
Cihangir Stadı, Cihangir – Çetinkaya, Mehmet Sezener
16 Ağustos Stadı, Lefke – Hamitköy, Turgay Misk
Atatürk Stadı Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı, Utku Hamamcıoğlu
K-Pet Birinci Lig
M. Döveç Stadı, Çanakkale – Esentepe, Mustafa Öztugay
Cumhuriyet Stadı, Gençler Birliği – Bostancı Bağcıl, Hüseyin Eyyüpler
Mustafa Özkayım Stadı, Ozanköy – Maraş, Zekai Töre
Cemal Balses Stadı, Mormenekşe – Mesarya Evren Karademir
26 Ocak Pazar(Saat 14:00)
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı, Yenicami – Gönyeli Ali Özer
Nihat Bağcıer Stadı, Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu, Osman Özpaşa
Üner Berkalp Stadı, Binatlı – Merit Alsancak Yeşilova Serhan Şimşek
K-Pet Birinci Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı Y. Dumlupınar – Girne Halk Evi Hakan Muhtaroğlu
Ergin Şahdur Stadı Karşıyaka – Lapta Emre Öztaşlı