Dev maç Eran’ın

K-PET Süper Lig’de ikinci devre bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile başlıyor. K-Pet Süper Ligde haftanın en önemli maçı olan ikinci Türk Ocağı ile lider Mağusa Türk Gücü arasındaki maçı Kerem Eran yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu. İkinci devre, 2 gece maçı başlıyor. K-PET Süper Lig’de ikinci devre bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile başlıyor. K-Pet Süper Ligde haftanın en önemli maçı olan ikinci Türk Ocağı ile lider Mağusa Türk Gücü arasındaki maçı Kerem Eran yönetecek. 16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle; 24 Ocak Cuma (Saat 19:00) K-Pet Süper Lig Mete Adanır Stadı, Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü, Kerem Eran Atatürk Stadı, Göçmenköy – Doğan Türk Birliği, Fehim Dayı 25 Ocak Cumartesi (Saat 14:00) K-Pet Süper Lig Cihangir Stadı, Cihangir – Çetinkaya, Mehmet Sezener 16 Ağustos Stadı, Lefke – Hamitköy, Turgay Misk Atatürk Stadı Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı, Utku Hamamcıoğlu K-Pet Birinci Lig M. Döveç Stadı, Çanakkale – Esentepe, Mustafa Öztugay Cumhuriyet Stadı, Gençler Birliği – Bostancı Bağcıl, Hüseyin Eyyüpler Mustafa Özkayım Stadı, Ozanköy – Maraş, Zekai Töre Cemal Balses Stadı, Mormenekşe – Mesarya Evren Karademir 26 Ocak Pazar(Saat 14:00) K-Pet Süper Lig Atatürk Stadı, Yenicami – Gönyeli Ali Özer Nihat Bağcıer Stadı, Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu, Osman Özpaşa Üner Berkalp Stadı, Binatlı – Merit Alsancak Yeşilova Serhan Şimşek K-Pet Birinci Lig Dr. Fazıl Küçük Stadı Y. Dumlupınar – Girne Halk Evi Hakan Muhtaroğlu Ergin Şahdur Stadı Karşıyaka – Lapta Emre Öztaşlı