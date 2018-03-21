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Dev forvet Pınarbaşı’nda

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Pınarbaşı, uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Tatlısu’nun 1,93’lük forveti Sonalp Kande ile forvet hattını güçlendirdi

Dev forvet Pınarbaşı’nda
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BTM 2. Ligi 5. Grup’ta Dağyolu, Dikmen, Ağırdağ ve Alayköy ile mücadele edecek olan Pınarbaşı, Tatlısu’nun 1,93’lük forveti Sonalp Kande ile forvet hattını güçlendirdi. Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Sonalp Kande’nin sezon içerisinde Pınarbaşı’nın en önemli kozu olması bekleniyor.

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