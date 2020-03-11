Dev derbinin hakemi Bitigen

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor-MedipolBaşakşehir maçında ise Fırat Aydınus düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 15 Mart Pazar günü Türk Telekom Stadı'na saat 19.00'da oynanacak mücadelede Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi.

Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan'ın üstleneceği derbinin dördüncü hakeminin ise Hakan Ceylan'ın olacağı aktarıldı.

Derbide VAR hakeminin Ali Palabıyık'ın olacağı AVAR'da ise Murat Erdoğan ile Serkan Olguncan'ın görev alacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

13 Mart Cuma:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi:

13.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar:

12.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

15.00 Trabzonspor-MedipolBaşakşehir: Fırat Aydınus

18.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya