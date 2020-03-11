banner411
banner69
45 0
Marketlere hücum
Marketlere hücum
145 0
 
Klasikler 2020 sezonunu açtı
Klasikler 2020 sezonunu açtı
23 0
Başka memlekette yaşayamam
Başka memlekette yaşayamam
134 0
Başkan veznede
Başkan veznede
113 0
Polaris Kış Kupası tamamlandı
Polaris Kış Kupası tamamlandı
20 0
34 0
banner374

Dev derbinin hakemi Bitigen

banner27

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor-MedipolBaşakşehir maçında ise Fırat Aydınus düdük çalacak

Dev derbinin hakemi Bitigen

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 15 Mart Pazar günü Türk Telekom Stadı'na saat 19.00'da oynanacak mücadelede Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi.

Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan'ın üstleneceği derbinin dördüncü hakeminin ise Hakan Ceylan'ın olacağı aktarıldı.

Derbide VAR hakeminin Ali Palabıyık'ın olacağı AVAR'da ise Murat Erdoğan ile Serkan Olguncan'ın görev alacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

13 Mart Cuma:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi:

13.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar:

12.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

15.00 Trabzonspor-MedipolBaşakşehir: Fırat Aydınus

18.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.