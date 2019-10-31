Dev derbinin hakemi belli oldu

K-PET Süper Ligde 8. hafta yarın akşam Girne’de oynanacak olan futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak.

Maunacılar ile Doğan Türk Birliği arasında Mete Adanır Stadında oynanacak olan maç saat 19:00’da başlayacak. Maçı Kerem Eran yönetecek.

K-PET Süper Ligde 8. hafta programı şöyle:

1 Kasım Cuma saat 19:00

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran

2 Kasım Cumartesi saat 14:30

Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, Canbulat Stadı, Zekai Töre

Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Cihangir – Lefke, Cihangir Stadı, Turgay Misk

Düzkaya – Yenicami, Nihat Bağcıer Stadı, Emre Öztaşlı

3 Kasım Pazar saat 14:30

Çetinkaya – Gönyeli, Atatürk Stadı, Ali Özer

Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

4 Kasım Pazartesi saat19:00

Gençlik Gücü – Binatlı, Atatürk Stadı, Fehim Dayı