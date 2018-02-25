Dev derbide zafer Beşiktaş'ın

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş güldü. Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 49'da Vida sert kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi. 77'de Ricardo Quaresma, kendisiyle özdeşleşen trivela bir vuruşla ağları havalandırdı, 90+4'te bir kez daha sahneye çıkan Q7 maçın skorunu ilan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 5-0 yenilen Beşiktaş, aradığı morali ligde buldu. Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. 8'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Dirar'ın vuruşunda kaleci Fabri topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla buluşan Giuliano'nun şutuna Vida engel oldu. Vida'dan dönen topla altıpas içinde buluşan Fernandao'nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 14'üncü dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ön direkte buluşan Vagner Love'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Kameni'de kaldı. 20'nci dakikada Mehmet Topal'ın pası ile buluşan Fernandao'nun şutu az farkla yandan dışarı çıktı. 25'inci dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 35'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Kameni kornere çeldi. 49. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Quaresma'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Vida kafayla topa vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 52. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Topal'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fernandao'nun şutunu kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Fabricio ayaklarıyla önledi. Dönen topu Şener Özbayraklı uzak mesafeden kaleye gönderdi, Medel çizgi üzerinde kafayla müdahale ederek gole izin vermedi. 73. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Negredo yükselip meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top kalecide kaldı. 77. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Negredo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma sağ ayağının dışıyla uzak köşeden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1 90+1. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal'ın kafayla kaleye gönderdiği topu Fabricio kurtardı. 90+4. dakikada Quaresma bir kez daha fileleri havalandırdı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Portekizli oyuncu dar açısına rağmen sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1 Derbiyi Beşiktaş 3-1 kazandı