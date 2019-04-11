banner255
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
152 0
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
157 0
 
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
95 0
Süper Çamlık
Süper Çamlık
24 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
55 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
Motodragçılar nefesleri kestiler
Motodragçılar nefesleri kestiler
67 0
banner82

Dev derbide gözler kalecilerde

banner27

Galatasaray'da kale Muslera'nın olacak fakat Fenerbahçe'de Ersun Yanal henüz kararını veremedi

banner262
Dev derbide gözler kalecilerde
banner267

Dev derbide gözler kalecilerde olacak.

Galatasaray’ın kalesini kimin koruyacağı belli. Fenerbahçe'de ise durum sarı kırmızılılardaki kadar net değil.

Yaşadığı sakatlığın ardından Demir Grup Sivasspor maçında kaleyi devralan Harun Tekin, formaya yakın.

Ancak, teknik direktör Ersun Yanal, tecrübe faktörünü ön planda tutarak, eldivenleri Volkan Demirel'e de verebilir.

Deneyimli file bekçisi, Kadıköy’de derbi mağlubiyeti yaşamadı.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom stadı'nda oynanan maçta görev yapan Harun, bu karşılaşmada da forma giymesi halinde, Kadıköy’de bu heyecanı ilk kez yaşamış olacak.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kadroya ilk yazacağı isim ise şüphesiz Fernando Muslera olacak.

Uruguaylı file bekçisi, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 20 maçta 7 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sezon ligde maç kaçırmayan deneyimli eldiven, 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.