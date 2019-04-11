Galatasaray'da kale Muslera'nın olacak fakat Fenerbahçe'de Ersun Yanal henüz kararını veremedi

Dev derbide gözler kalecilerde olacak.

Galatasaray’ın kalesini kimin koruyacağı belli. Fenerbahçe'de ise durum sarı kırmızılılardaki kadar net değil.

Yaşadığı sakatlığın ardından Demir Grup Sivasspor maçında kaleyi devralan Harun Tekin, formaya yakın.

Ancak, teknik direktör Ersun Yanal, tecrübe faktörünü ön planda tutarak, eldivenleri Volkan Demirel'e de verebilir.

Deneyimli file bekçisi, Kadıköy’de derbi mağlubiyeti yaşamadı.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom stadı'nda oynanan maçta görev yapan Harun, bu karşılaşmada da forma giymesi halinde, Kadıköy’de bu heyecanı ilk kez yaşamış olacak.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kadroya ilk yazacağı isim ise şüphesiz Fernando Muslera olacak.

Uruguaylı file bekçisi, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 20 maçta 7 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sezon ligde maç kaçırmayan deneyimli eldiven, 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.