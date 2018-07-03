“Destek sözleri tutulmadı”

Görneç kulüp başkanı İnce "BTM Birinci Lig'den, K-PET Birinci Lige yükseldiğimizde, sponsorluk için yaptığımız görüşmelerden olumlu cevaplarla ayrıldık. Ancak kulübe sponsor olacak kişiler daha sonra bu desteği bize vermediler” dedi

Yeni sezonda BTM Birinci Lig'de mücadele edecek olan Görneç'in, 10 Temmuz Salı akşamı gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığı devredecek olan kulüp başkanı Alpay İnce, görevi bırakma kararı üzerine açıklamalarda bulundu.

Alpay İnce'nin açıklamaları şöyle:

"BTM Birinci Lig'den, K-PET Birinci Lige yükseldiğimizde, sponsorluk için yaptığımız görüşmelerden olumlu cevaplarla ayrıldık. Ancak kulübe sponsor olacak olan kişiler daha sonra bu desteği bize vermediler.

Bu nedenle de yönetim olarak istediklerimizi yapamadık. Takımımız da BTM Birinci Lige düştü. Ben de asansör takım kimliğine bürünen kulübümüzün önünü açma adına görevi bırakma kararı aldım."