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Derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek

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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek

Derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 Şubat Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

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