Derbinin hakemi Meler

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇINDA FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK

22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını AleksTaşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşmayı ise Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri:

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-MedipolBaşakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan